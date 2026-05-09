Политика

Кремль: вопрос о продлении перемирия после 11 мая не обсуждался

Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.

«Не видели [заявление]. Перемирие сейчас 9-го, 10-го, 11-го, других разговоров не было», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Режим прекращения огня начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. Решение принял президент России Владимир Путин. 7 мая Минобороны заявило, что во время перемирия удары ракетными войсками, артиллерией, оружием большой дальности и БПЛА по позициям ВСУ и украинской инфраструктуре будут прекращены. Украину призвали сделать то же самое.

В Минобороны подчеркнули, что в случае нарушения перемирия последует «адекватный ответ», а если будут предприняты попытки сорвать празднование Дня Победы – российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий предупредили о необходимости заблаговременно покинуть столицу Украины.

