Кремль: вопрос о продлении перемирия после 11 мая не обсуждался

Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.