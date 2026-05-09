Политика

Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Ведомости

Президент России Владимир Путин вместе с прибывшими в Москву зарубежными лидерами принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает «РИА Новости».

Торжественная церемония состоялась после завершения парада Победы на Красной площади. Участники мероприятия у Вечного огня почтили память павших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу как символ уважения к погибшим в годы войны.

В церемонии приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президенты Южной Осетии Алан Гаглоев, Абхазии – Бадра Гунба с супругой, Республики Сербской – Синиша Каран.

На День Победы в столицу приехали лидеры восьми стран и три представителя Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

