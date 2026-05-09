Путин поговорил с Белоусовым после парада
Президент России Владимир Путин поговорил с министром обороны Андреем Белоусовым после завершения парада в Москве, передает «РИА Новости».
Краткое общение между главой государства и руководителем оборонного ведомства произошло в Александровском саду после завершения основной части праздничных мероприятий. Ранее в этот же день участники торжеств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Президент и министр завершили короткую беседу рукопожатием и прощанием.
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве. Впервые командовал парадом главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев, принимал парад – министр обороны Андрей Белоусов.
Белоусов принимал парад в гражданском костюме. Он появился на Красной площади в строгом костюме и красном галстуке.
После парада Путин вместе с прибывшими в Москву зарубежными лидерами принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Участники мероприятия у Вечного огня почтили память павших минутой молчания.
На День Победы в столицу приехали лидеры восьми стран и три представителя Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В числе гостей – белорусский президент Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо.