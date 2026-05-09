Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев прибыл в Кремль на торжественный прием

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль на торжественный прием. Когда кортеж казахстанского лидера подъехал к Кремлю, у красной дорожки его уже ждали почетный караул и оркестр, с которыми он поздоровался и вежливо улыбнулся.

Токаев принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественная церемония состоялась после завершения парада на Красной площади. Участники мероприятия у Вечного огня почтили память павших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу как символ уважения к погибшим в годы войны.

8 мая президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы. Путин подчеркнул, что визит Токаева – лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения двух стран. Он добавил, что в значительной степени это происходит благодаря самому казахстанскому главе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте