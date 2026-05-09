Токаев прибыл в Кремль на торжественный прием
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль на торжественный прием. Когда кортеж казахстанского лидера подъехал к Кремлю, у красной дорожки его уже ждали почетный караул и оркестр, с которыми он поздоровался и вежливо улыбнулся.
Токаев принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественная церемония состоялась после завершения парада на Красной площади. Участники мероприятия у Вечного огня почтили память павших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу как символ уважения к погибшим в годы войны.
8 мая президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы. Путин подчеркнул, что визит Токаева – лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения двух стран. Он добавил, что в значительной степени это происходит благодаря самому казахстанскому главе.