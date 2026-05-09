Токаев прибыл в Кремль на торжественный прием

8 мая президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы. Путин подчеркнул, что визит Токаева – лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения двух стран. Он добавил, что в значительной степени это происходит благодаря самому казахстанскому главе.