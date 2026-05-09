Политика

Свыше 100 человек заболели норовирусом на лайнере в Атлантике

Более 100 человек, пассажиров и членов экипажа, заразились норовирусом на круизном лайнере «Карибская принцесса». Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным ведомства, у заболевших в основном наблюдаются диарея и рвота. Судно в настоящее время находится в северо-западной части Атлантического океана и следует в направлении Пуэрто-Рико.

Круиз стартовал 28 апреля с борта, на котором находились около 3100 пассажиров и 1131 член экипажа. По графику лайнер должен прибыть в порт Канаверал во Флориде 11 мая. Информацию о текущем маршруте, по данным ABC News, приводит со ссылкой на CruiseMapper, специализирующийся на отслеживании движения круизных судов.

Что такое хантавирус и чем он опасен



На борту усилены санитарные меры: проводится дополнительная дезинфекция помещений, заболевшие изолированы, пассажиры и экипаж сдают анализы. Круизная компания Princess Cruises заявила, что после прибытия во Флориду судно пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

По данным CDC, это уже четвертая зарегистрированная вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах с начала года.

В начале мая на борту круизного лайнера MV Hondius у берегов Кабо‑Верде произошла вспышка смертельного хантавируса. По данным ВОЗ, погибли три из 147 пассажиров. 

8 мая Роспотребнадзор заявил, что ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Ведомство подчеркивает, что для жителей России этот вариант инфекции угрозы не представляет.

