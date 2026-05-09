Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кадыров опубликовал обращение к покойному отцу

Ведомости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к своему отцу, первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову, который был убит ровно 22 года назад. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Кадыров признался, что смерть отца по-прежнему отзывается в сердце тяжелым грузом. «Чем старше я становлюсь, тем глубже понимаю цену твоей жизни, твоего слова, твоей ответственности перед людьми и перед Всевышним», – написал глава Чечни, назвав отца человеком, который не искал легкого пути, оставался стойким и думал в первую очередь о людях, а не о себе.

Кадыров подчеркнул, что отец научил его и других не отступать перед трудностями, не терять достоинства и помнить, ради чего живешь. Он признался, что сегодня ему особенно не хватает отцовского совета, наставления и внутренней силы. «Ты оставил нам не только память о себе – ты оставил нам ответственность. Ответственность быть достойными своей земли, своего народа, своей истории», – отметил глава республики.

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров был убит 9 мая 2004 г. в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо». Взрывное устройство, заложенное под гостевой трибуной, сработало в тот момент, когда там находился глава республики – прямо во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Шамиль Басаев заявил, что убийство Ахмата Кадырова было совершено по его приказу. По его словам, исполнители получили $50 000.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её