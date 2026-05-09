Король Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году
Король Малайзии султан Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну с государственным визитом в следующем году. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поводом станет 60-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, которые будут отмечать в 2027 г.
Малайзийский лидер поблагодарил российского президента за приглашение на празднование Дня Победы в Москве, назвав Россию «вторым домом». Он высоко оценил теплый прием, оказанный ему и его делегации, и отметил, что для него большая честь быть частью исторического момента, отражающего жертву и отвагу российского народа.
«Я хотел бы ответить на Вашу доброту и пригласить Вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году для того, чтобы отметить эту дату, – сказал король. – Я уверен, что это событие придаст новый импульс партнерству между нашими государствами».
Путин на встрече с султаном Ибрагимом высоко оценил развитие российско-малайзийских отношений. Президент России подчеркнул, что Москва и Куала-Лумпур выстраивают эффективное взаимодействие на глобальной арене. По словам президента, страны успешно координируют свои позиции в Организации Объединенных Наций, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также в рамках Организации исламского сотрудничества.