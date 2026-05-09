Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Король Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Ведомости

Король Малайзии султан Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну с государственным визитом в следующем году. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поводом станет 60-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, которые будут отмечать в 2027 г.

Малайзийский лидер поблагодарил российского президента за приглашение на празднование Дня Победы в Москве, назвав Россию «вторым домом». Он высоко оценил теплый прием, оказанный ему и его делегации, и отметил, что для него большая честь быть частью исторического момента, отражающего жертву и отвагу российского народа.

«Я хотел бы ответить на Вашу доброту и пригласить Вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году для того, чтобы отметить эту дату, – сказал король. – Я уверен, что это событие придаст новый импульс партнерству между нашими государствами».

Путин на встрече с султаном Ибрагимом высоко оценил развитие российско-малайзийских отношений. Президент России подчеркнул, что Москва и Куала-Лумпур выстраивают эффективное взаимодействие на глобальной арене. По словам президента, страны успешно координируют свои позиции в Организации Объединенных Наций, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также в рамках Организации исламского сотрудничества.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её