Президент Абхазии передал Путину поздравления с Днем Победы от народа республики

В мае 2025 г. президент Абхазии был в Москве на праздновании 80-летия Победы. 10 мая состоялась двусторонняя встреча Гунбы и Путина. Тогда российский президент также отмечал вклад народа Абхазии в общую победу. Гунба заявлял, что сохранение исторической памяти остается важной задачей, особенно на фоне попыток пересмотра событий Второй мировой войны.