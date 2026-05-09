Политика

Президент Абхазии передал Путину поздравления с Днем Победы от народа республики

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы от народа республики. Путин принимает Гунбу в Кремле.

Президент РФ поблагодарил гостя за поздравления и участие в праздничным мероприятиях в Москве.

«Для Абхазии, для абхазского народа чтить память своих предков, героических предков, это абсолютно естественное дело», – сказал Путин. Он напомнил, что в Великой Отечественной войне участвовали больше 55 000 жителей Абхазии, 17 000 человек погибли.

Путин отметил, что товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 16% за предыдущий год. Еще многое предстоит сделать, сказал президент РФ и предложил посвятить разговор этому вопросу.

В мае 2025 г. президент Абхазии был в Москве на праздновании 80-летия Победы. 10 мая состоялась двусторонняя встреча Гунбы и Путина. Тогда российский президент также отмечал вклад народа Абхазии в общую победу. Гунба заявлял, что сохранение исторической памяти остается важной задачей, особенно на фоне попыток пересмотра событий Второй мировой войны.

