Путин вышел к журналистам после девяти международных встреч в Кремле
Президент России Владимир Путин вышел к журналистам после серии международных встреч с гостями, прибывшими в Москву на мероприятия в честь Дня Победы.
«С праздником вас еще раз. С Днем Победы!» – обратился глава государства к представителям СМИ.
9 мая российский лидер провел девять встреч. Среди его собеседников – верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Лаоса Тхонглон Сисулит, лидеры Абхазии Бадра Гунба и Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также представители властей Республики Сербской.
В ходе переговоров с Фицо Путин отметил, что парад Победы на Красной площади прошел достойно и спокойно, «без излишней милитаризации».
В этом году в мероприятии были задействованы исключительно пешие расчеты: среди них – более тысячи участников спецоперации, а также военнослужащие из КНДР. Впервые в истории парада в нем участвовали представители нового рода войск – беспилотных систем.