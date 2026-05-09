Путин заявил, что парад на Красной площади прошел «без лишней милитаризации»
Проведение парада Победы на Красной площади прошло достойно и спокойно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», – сказал Путин Фицо (цитата по ТАСС).
Путин и Фицо провели переговоры в Кремле после парада Победы, возложения цветов и торжественного приема. В ходе переговоров Путин заявил, что взаимодействие между Москвой и Братиславой, замороженное предыдущим словацким руководством, постепенно восстанавливается. Однако, по словам российского президента, на фоне украинского кризиса и внешнеполитических факторов отношения остаются сложными: товарооборот между странами снижается уже второй год подряд. Тем не менее, отметил Путин, исторически российско-словацкий политический диалог всегда был на высоком уровне.
Фицо в ответ заявил, что наблюдает зарождение нового «железного занавеса» в Европе. Словацкий премьер подчеркнул свою приверженность взаимовыгодным и дружественным отношениям с Россией и выразил надежду, что обеим странам удастся сделать шаги навстречу друг другу для возобновления полноценного сотрудничества.