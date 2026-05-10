В Пакистане при атаке на полицейский пост погибли 12 офицеров
На северо-западе Пакистана произошло нападение на полицейский пост. Об этом сообщает Reuters. В результате погибли не менее 12 офицеров.
Фотографии с места событий показывают, что здание полностью разрушено. Среди обломков видны кирпичи, обгоревшие остатки машин и искореженный металл. Офицер полиции Саджад Хан сообщил, что из-под завалов извлекли тела 12 погибших. Трое сотрудников были найдены живыми и доставлены в больницу.
Один из источников в полиции рассказал, что боевики сначала врезались в пост на машине со взрывчаткой. После этого они вошли внутрь и открыли огонь по выжившим. Другие сотрудники правопорядка были отправлены на подмогу, но также попали в засаду. По данным полиции, при нападении использовались беспилотники.
В больницах города Банну объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пакистан обвиняет Кабул в укрывательстве боевиков, которые используют афганскую территорию для планирования атак. «Талибан»