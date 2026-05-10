Дипломаты Ирана поздравили Левитт с рождением дочери, напомнив об атаке США на школу
Иранское посольство в Армении прокомментировало рождение дочери у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Ребенок появился на свет у официального представителя администрации США и ее супруга, 60-летнего строительного магната Николаса Риччио. Соответствующая запись была опубликована дипломатическим ведомством в соцсети Х.
В своем сообщении иранские дипломаты поздравили Левитт с рождением дочери. Они отметили, что все дети невинны и заслуживают любви. Однако вслед за этим посольство напомнило о трагедии в Минабе, где в результате атаки США погибли 168 девочек.
«Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», – говорится в посте иранского посольства.
После авиаудара США и Израиля 28 февраля по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе погибли более 160 человек. По информации иранской стороны, основная часть жертв – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 3 марта в Иране прошли массовые похороны жертв атаки. Тысячи людей пришли проститься с детьми и учителями.