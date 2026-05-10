FT: ФРГ снова пытается купить у США ракеты Tomahawk
Германия снова предпринимает попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk после отказа Пентагона от планов по размещению в ФРГ батальона, оснащенного этим вооружением. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Издание обращает внимание, что это якобы «создает брешь в системе сдерживания России в Европе». По словам собеседников, правительство Германии надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа согласиться на продажу ракет Tomahawk вместе с их пусковыми установками Typhon.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус запланировал визит в Вашингтон, чтобы возобновить обсуждение инициативы Германии о покупке систем дальнего действия. Впервые предложение было озвучено в июле 2025 г. США до сих не ответили на него, сообщил один из источников. Но успех визита будет зависеть от того, удастся ли Писториусу договориться о встрече с министром обороны США Питом Хегсетом, что «далеко не факт, учитывая ухудшение отношений между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за войны в Иране».
2 мая The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что в оборонном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе 5000 военных из ФРГ рассматривалось именно как наказание для страны. Причиной вывода контингента стали заявления Мерца о войне Вашингтона с Тегераном, которые разозлили Трампа, утверждает издание.
9 мая Трамп допустил, что может перебросить часть выводимых из Германии американских войск в Польшу.