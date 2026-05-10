FT: ФРГ снова пытается купить у США ракеты Tomahawk

Министр обороны ФРГ Борис Писториус запланировал визит в Вашингтон, чтобы возобновить обсуждение инициативы Германии о покупке систем дальнего действия. Впервые предложение было озвучено в июле 2025 г. США до сих не ответили на него, сообщил один из источников. Но успех визита будет зависеть от того, удастся ли Писториусу договориться о встрече с министром обороны США Питом Хегсетом, что «далеко не факт, учитывая ухудшение отношений между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за войны в Иране».