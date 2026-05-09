Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что может перебросить часть выводимых из Германии американских войск в Польшу. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами перед отъездом в Вирджинию, его цитирует Gazeta Prawna.

«Польше бы это очень понравилось. У нас прекрасные отношения с Польшей, и у меня очень хорошие отношения с президентом [Каролем] Навроцким», – сказал Трамп.

Однако администрация США еще не приняла окончательного решения относительно масштабов сокращения численности войск в Германии.

7 мая Навроцкий во время учений НАТО в Литве заявил, что Польша готова принять американские войска, которые США планируют вывести из Германии. По его словам, страна уже располагает готовой инфраструктурой для такого шага.

2 мая The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников Пентагона писала, что в оборонном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе 5000 военных из ФРГ рассматривалось именно как наказание для страны. Причиной вывода контингента стали недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о войне Вашингтона с Тегераном, которые разозлили Трампа, утверждает газета.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте