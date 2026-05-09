Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что может перебросить часть выводимых из Германии американских войск в Польшу. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами перед отъездом в Вирджинию, его цитирует Gazeta Prawna.
«Польше бы это очень понравилось. У нас прекрасные отношения с Польшей, и у меня очень хорошие отношения с президентом [Каролем] Навроцким», – сказал Трамп.
Однако администрация США еще не приняла окончательного решения относительно масштабов сокращения численности войск в Германии.
7 мая Навроцкий во время учений НАТО в Литве заявил, что Польша готова принять американские войска, которые США планируют вывести из Германии. По его словам, страна уже располагает готовой инфраструктурой для такого шага.
2 мая The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников Пентагона писала, что в оборонном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе 5000 военных из ФРГ рассматривалось именно как наказание для страны. Причиной вывода контингента стали недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о войне Вашингтона с Тегераном, которые разозлили Трампа, утверждает газета.