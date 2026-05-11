МИД РФ: соотечественники активно возвращаются в Россию
Количество возвращающихся в Россию соотечественников заметно растёт: по данным МИД РФ, в 2025 г. в рамках репатриации въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее. Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко отметил тенденцию увеличения переселенцев из стран с недружественными режимами, включая Германию, страны Прибалтики, Украину, Канаду и США. Ключевыми мотивами для переезда названы русофобия, дискриминация русскоязычных и неприятие навязываемых западных ценностей, пишет ТАСС.
С 1 января 2024 г. в России введен институт репатриации, предусматривающий льготы и социальную поддержку переселенцам. Одновременно ужесточены требования к отбору, включая обязательное тестирование по русскому языку, а для некоторых категорий граждан, например из Казахстана, упрощен порядок получения вида на жительство. Государственная программа содействия переселению действует почти во всех регионах, и с 2007 по 2025 г. в Россию переехали более 1,25 млн человек.
Соотечественники, по мнению Овечко, возвращаются в Россию как в твердыню духовных и семейных ценностей. Власти стараются создавать комфортные условия для переезда единомышленников, подключая загранучреждения, органы власти и общественные организации к информационной поддержке и популяризации возможностей репатриации.