МИД РФ: соотечественники активно возвращаются в Россию

С 1 января 2024 г. в России введен институт репатриации, предусматривающий льготы и социальную поддержку переселенцам. Одновременно ужесточены требования к отбору, включая обязательное тестирование по русскому языку, а для некоторых категорий граждан, например из Казахстана, упрощен порядок получения вида на жительство. Государственная программа содействия переселению действует почти во всех регионах, и с 2007 по 2025 г. в Россию переехали более 1,25 млн человек.