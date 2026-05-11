Дмитриев указал на «озарение» WSJ о провалах лидеров ЕС
Издание The Wall Street Journal внезапно озарило: некоторые лидеры стран Евросоюза не могут отрицать свои катастрофические провалы, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Поводом стала пкбликация WSJ о растущем в Европе кризисе доверия к политикам на фоне экономической стагнации, роста цен, миграционного давления и политической фрагментации.
Дмитриев в соцсети X согласился с оценкой газеты, отметив, что европейские бюрократы просто не могут отрицать свои провалы и расплата не заставит себя долго ждать.
Дмитриев часто высказывается по вопросам европейской политики. 10 мая он обратил внимание на ухудшение ситуации в энергетике в Европе. «Энергетические варианты ЕС/Великобритании во время худшего энергетического кризиса в истории только что ухудшились», – отметил тогда Дмитриев.