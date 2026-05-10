Дмитриев указал на ухудшение ситуации с энергетикой в Европе
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на ухудшение ситуации в энергетике в Европе. Он написал об этом в соцсети X, комментируя новость о том, что РФ близка к заключению газовой и нефтяной сделки с Китаем.
«Энергетические варианты ЕС/Великобритании во время худшего энергетического кризиса в истории только что ухудшились», – отметил Дмитриев.
9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что Россия и Китай достигли высокой степени договоренностей для существенного шага вперед в газовой и нефтяной сфере.
1 мая Reuters писало, что энергетический кризис обнаружил серьезный раскол на мировом газовом рынке. Страны Европы и Азии борются за дефицитные запасы, в то время как в США по-прежнему избыток топлива и низкие цены.