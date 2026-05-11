NYT: в Техасе в товарном вагоне поезда нашли тела шести человек
В американском штате Техас недалеко от границы с Мексикой в товарном вагоне поезда обнаружили тела шести человек. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на полицию.
Тела нашли в составе компании Union Pacific на железнодорожной станции в городе Ларедо. Представитель полиции сообщил, что причины смерти пока не установлены, обстоятельства произошедшего расследуются.
Полиция и пожарная служба Ларедо подтвердили гибель всех шести человек. Их личности пока не установлены. Официальные лица также не сообщили, были ли погибшие мигрантами.
Как отмечает The New York Times, за последние годы в приграничных районах США неоднократно находили тела людей в грузовиках и железнодорожных вагонах. Во многих случаях погибшими оказывались нелегальные мигранты, не знавшие о резком повышении температуры внутри закрытых контейнеров.
Ларедо расположен на границе США и Мексики. В день обнаружения тел температура воздуха в городе превышала +32 градуса, при этом внутри закрытых вагонов она обычно значительно выше.
27 февраля сообщалось, что из США были депортированы 675 000 человек в рамках политики администрации президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Еще 2,2 млн человек, по данным газеты, самостоятельно покинули страну. В целом в 2025 г. в США прибыли 2,6–2,7 млн человек, тогда как уехали 3,055 млн. Для сравнения, в 2023 г. число прибывших достигало почти 6 млн человек.