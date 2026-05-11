NYT: в Техасе в товарном вагоне поезда нашли тела шести человек

27 февраля сообщалось, что из США были депортированы 675 000 человек в рамках политики администрации президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Еще 2,2 млн человек, по данным газеты, самостоятельно покинули страну. В целом в 2025 г. в США прибыли 2,6–2,7 млн человек, тогда как уехали 3,055 млн. Для сравнения, в 2023 г. число прибывших достигало почти 6 млн человек.