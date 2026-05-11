Трамп поблагодарил Лукашенко «за сотрудничество» при освобождении заключенных

Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, 28 апреля также была освобождена гражданка России Нина Попова. По данным молдавских властей, она является супругой российского военнослужащего миротворческого контингента в Приднестровье. В ФСБ утверждали, что Попову задержали в аэропорту Кишинева 3 июля 2025 г., а затем приговорили к году колонии по обвинению в даче взятки пограничнику. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы.