Трамп поблагодарил Лукашенко «за сотрудничество» при освобождении заключенных
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился освобождения пяти человек из мест лишения свободы в России и Белоруссии. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
Среди них – журналист и лауреат премии имени Андрея Сахарова Анджей Почобут. Трамп сообщил, что с просьбой помочь освободить Почобута к нему обращался президент Польши Кароль Навроцкий. Журналиста задержали в 2021 г. после освещения протестов в Белоруссии и участия в деятельности Союза поляков Белоруссии.
«Соединенные Штаты оказывают помощь нашим союзникам и друзьям», – написал Трамп. Он также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко «за сотрудничество и дружбу».
Почобут вернулся в Польшу 28 апреля в рамках обмена заключенными по формуле «пять на пять» на польско-белорусской границе. В ходе того же обмена в Россию вернулся археолог и заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа Александр Бутягин, задержанный в Польше. Ему грозила экстрадиция на Украину по уголовному запросу.
Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, 28 апреля также была освобождена гражданка России Нина Попова. По данным молдавских властей, она является супругой российского военнослужащего миротворческого контингента в Приднестровье. В ФСБ утверждали, что Попову задержали в аэропорту Кишинева 3 июля 2025 г., а затем приговорили к году колонии по обвинению в даче взятки пограничнику. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы.
Минск со своей стороны освободил Почобута, который был осужден «за призывы, направленные против национальной безопасности Белоруссии». Кроме того, Белоруссия освободила монаха католического ордена кармелитов Гжегожа Гавела, которого обвиняли в шпионаже во время российско-белорусских учений «Запад» в 2025 г.
В ходе того же обмена в Белоруссию после помилования также отправили бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Балана. Его задержали в Румынии, а затем заочно осудили в Кишиневе по делу о разглашении государственной тайны.