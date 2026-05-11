Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
JNOS33,52+8,06%CNY Бирж.10,851-0,68%IMOEX2 655,75+2,23%RTSI1 126,06+2,23%RGBI119,65+0,3%RGBITR782,94+0,38%
Главная / Политика /

Генсек ООН оценил риск распространения хантавируса

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что риск для населения из-за вспышки хантавируса пока остается низким. При этом он подчеркнул необходимость международных усилий по контролю за ситуацией.

«Хотя сейчас угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж судна MV Hondius», – написал Гуттереш в соцсети X.

Генсек ООН также выразил поддержку правительствам стран, которые взаимодействуют со Всемирной организацией здравоохранения для сдерживания распространения инфекции.

Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. 10 мая судно прибыло к острову Тенерифе на Канарских островах, после чего началась эвакуация пассажиров.

11 мая BBC со ссылкой на минздрав США сообщила, что у одного из американцев, вернувшихся с лайнера, подтвердился хантавирус. Еще у одного гражданина США наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте