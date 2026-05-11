Генсек ООН оценил риск распространения хантавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что риск для населения из-за вспышки хантавируса пока остается низким. При этом он подчеркнул необходимость международных усилий по контролю за ситуацией.
«Хотя сейчас угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж судна MV Hondius», – написал Гуттереш в соцсети X.
Генсек ООН также выразил поддержку правительствам стран, которые взаимодействуют со Всемирной организацией здравоохранения для сдерживания распространения инфекции.
Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. 10 мая судно прибыло к острову Тенерифе на Канарских островах, после чего началась эвакуация пассажиров.
11 мая BBC со ссылкой на минздрав США сообщила, что у одного из американцев, вернувшихся с лайнера, подтвердился хантавирус. Еще у одного гражданина США наблюдаются легкие симптомы заболевания.