Торговая делегация США может посетить Индию для переговоров

В августе 2025 г. вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии за покупку российской нефти. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. После этого Трамп неоднократно утверждал, что Индия откажется от российских энергоносителей.