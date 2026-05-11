Торговая делегация США может посетить Индию для переговоров
Торговая делегация США посетит Индию для продолжения переговоров по двустороннему торговому соглашению. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя властей в Нью-Дели.
По его словам, точные даты визита пока не определены. Чиновник отметил, что обсуждения продолжаются в закрытом формате.
В прошлом месяце индийская делегация посетила Вашингтон для завершения первого этапа торгового соглашения, о котором стороны договорились в феврале. Переговоры проходили до того, как Верховный суд США отменил масштабные взаимные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, отмечает издание.
Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял ранее заявил, что первый этап сделки завершен, а теперь Нью-Дели сосредоточен на получении более выгодного доступа индийских товаров на американский рынок по сравнению с конкурентами.
В августе 2025 г. вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии за покупку российской нефти. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. После этого Трамп неоднократно утверждал, что Индия откажется от российских энергоносителей.
Американские власти заявляли, что США заключат сделку с Индией после ее отказа от закупки российской нефти.
В феврале Индия согласилась покупать американскую и венесуэльскую нефть, сообщал Трамп. Взамен США снизят тарифы с 25 до 18%.