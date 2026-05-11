Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
JNOS33,52+8,06%CNY Бирж.10,851-0,68%IMOEX2 655,75+2,23%RTSI1 126,06+2,23%RGBI119,65+0,3%RGBITR782,94+0,38%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Торговая делегация США может посетить Индию для переговоров

Ведомости

Торговая делегация США посетит Индию для продолжения переговоров по двустороннему торговому соглашению. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя властей в Нью-Дели.

По его словам, точные даты визита пока не определены. Чиновник отметил, что обсуждения продолжаются в закрытом формате.

В прошлом месяце индийская делегация посетила Вашингтон для завершения первого этапа торгового соглашения, о котором стороны договорились в феврале. Переговоры проходили до того, как Верховный суд США отменил масштабные взаимные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, отмечает издание.

Индия и США подписали долгосрочное соглашение о поставках СНГ

Политика / Международные новости

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял ранее заявил, что первый этап сделки завершен, а теперь Нью-Дели сосредоточен на получении более выгодного доступа индийских товаров на американский рынок по сравнению с конкурентами.

В августе 2025 г. вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии за покупку российской нефти. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. После этого Трамп неоднократно утверждал, что Индия откажется от российских энергоносителей.

Американские власти заявляли, что США заключат сделку с Индией после ее отказа от закупки российской нефти.

В феврале Индия согласилась покупать американскую и венесуэльскую нефть, сообщал Трамп. Взамен США снизят тарифы с 25 до 18%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте