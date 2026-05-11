Парламент Филиппин поддержал импичмент вице-президенту Саре Дутерте

11 марта отец Дутерте, занимавший в 2016–2022 гг. пост президента Филиппин 79-летний Родриго Дутерте, был задержан в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга. Поводом стал ордер Интерпола по запросу от гаагского Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет экс-лидера страны в преступлениях против человечности во время его агрессивной кампании по борьбе с наркотиками.