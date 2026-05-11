Парламент Филиппин поддержал импичмент вице-президенту Саре Дутерте

Филиппинский парламент подавляющим большинством голосов поддержал импичмент вице-президенту Саре Дутерте, сообщает Reuters. Решение открывает путь к судебному разбирательству в сенате и может поставить под угрозу ее участие в президентских выборах 2028 г.

Дутерте обвиняют в нецелевом использовании государственных средств, коррупции, а также угрозах в адрес президента Фердинанда Маркоса-младшого, его супруги и бывшего спикера палаты представителей. Вице-президент отвергает все обвинения.

Жалобу, поданную активистами, религиозными организациями и юристами, поддержали 255 депутатов. Против проголосовали 26 парламентариев, еще девять воздержались. Для начала процедуры импичмента было достаточно поддержки одной трети нижней палаты парламента.

Теперь сенат должен провести судебный процесс, в котором сенаторы выступят в роли присяжных. В случае признания виновной Дутерте грозит отстранение от должности и запрет на участие в политике.

11 марта отец Дутерте, занимавший в 2016–2022 гг. пост президента Филиппин 79-летний Родриго Дутерте, был задержан в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга. Поводом стал ордер Интерпола по запросу от гаагского Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет экс-лидера страны в преступлениях против человечности во время его агрессивной кампании по борьбе с наркотиками.

