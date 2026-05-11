Зеленский рассказал о переговорах Умерова с представителями США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что украинская сторона ведет переговоры с США по вопросу обмена пленными. «Контакты продолжаются на необходимом уровне для согласования конфигурации обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности», – сказал Зеленский.
Также в США обсуждались возможные встречи и переговоры на уровне лидеров для завершения украинского конфликта.
8 мая Зеленский заявил о запланированном визите представителей администрации президента США Дональда Трампа в Киев. Американцы могут приехать на Украину «на рубеже весны – лета». Он сообщил, что сейчас украинско-американские переговоры включают в себя проработку деталей «договоренностей, которые могут обеспечить безопасность». Также обсуждается обмен пленными с Россией.