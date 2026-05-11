Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,82-0,96%VEON-RX64,4-0,77%UTAR10,79+0,56%IMOEX2 651,43+2,06%RTSI1 124,22+2,06%RGBI119,67+0,32%RGBITR783,11+0,4%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский рассказал о переговорах Умерова с представителями США

Ведомости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что украинская сторона ведет переговоры с США по вопросу обмена пленными. «Контакты продолжаются на необходимом уровне для согласования конфигурации обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности», – сказал Зеленский.

Также в США обсуждались возможные встречи и переговоры на уровне лидеров для завершения украинского конфликта.

8 мая Зеленский заявил о запланированном визите представителей администрации президента США Дональда Трампа в Киев. Американцы могут приехать на Украину «на рубеже весны – лета». Он сообщил, что сейчас украинско-американские переговоры включают в себя проработку деталей «договоренностей, которые могут обеспечить безопасность». Также обсуждается обмен пленными с Россией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её