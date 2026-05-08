Зеленский анонсировал визит команды Трампа в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запланированном визите представителей администрации президента США Дональда Трампа в Киев. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Американцы могут приехать в Украину «на рубеже весны – лета».
Он сообщил, что сейчас украинско-американские переговоры включают в себя проработку деталей «договоренностей, которые могут обеспечить безопасность». Также обсуждается обмен пленными с Россией.
7 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил США для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщал Bloomberg и позже подтвердил Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю неизвестны цели поездки Умерова. По его словам, американские переговорщики сейчас сосредоточены на вопросах, связанных с иранской тематикой. При этом Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит содействовать переговорному процессу по Украине.