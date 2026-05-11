Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном
Россия прорабатывает введение безвизового режима еще с тремя странами – Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. Ожидается, что соглашения могут вступить в силу в ближайшее время.
Сейчас граждане России могут без виз посещать 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда – электронная виза или оформление визы по прибытии.
В феврале глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может вступить в силу во второй половине 2026 г. после завершения всех процедур ратификации.