WP: несколько стран ЕС отказались передать Украине ракеты для Patriot
Несколько европейских стран отказались передать Украине свои запасы ракет для систем ПВО Patriot, опасаясь ослабления собственной обороны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с закрытыми переговорами.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа ранее обращалась к ряду европейских государств с просьбой направить Киеву ракеты Patriot на фоне критического сокращения украинских запасов.
Как пишет газета, Украина почти полностью исчерпала ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, сохранив лишь ограниченное количество боеприпасов, распределенных по стране.
WP отмечает, что обеспокоенность европейских стран усиливается на фоне сокращения запасов вооружений США из-за войны с Ираном. По словам источников, Пентагон быстро расходует высокоточные боеприпасы в рамках совместной кампании с Израилем.
Дополнительные вопросы у европейских союзников вызвала программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую страны НАТО закупают американское оружие для Украины. Некоторые европейские чиновники опасаются, что часть выделяемых средств идет на пополнение американских арсеналов, а не на новые поставки Киеву.
При этом НАТО утверждает, что программа продолжает обеспечивать Украину ракетами для Patriot, включая PAC-3, а также боеприпасами для других систем ПВО.
6 мая посольство ФРГ в России сообщает, что Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus на Украину. «Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», – говорится в сообщении.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины дефицит ракет к системам ПВО Patriot «хуже некуда».