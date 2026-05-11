WP: несколько стран ЕС отказались передать Украине ракеты для Patriot

6 мая посольство ФРГ в России сообщает, что Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus на Украину. «Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», – говорится в сообщении.