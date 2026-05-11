Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MAGN25,66+2,52%CNY Бирж.10,825-0,91%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,88+0,5%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Fox News: Трамп рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Об этом заявил журналист Fox News Джош Робертс после разговора с американским лидером.

«Только что поговорил по телефону с Трампом. Он сказал мне, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом», – написал Робертс в соцсети Х.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отвергла подобный сценарий. «Это никогда бы не было рассмотрено, потому что, если есть что-то, что есть у нас, венесуэльских мужчин и женщин, так это то, что мы любим нашу независимость», – заявила Родригес (цитата по CTV News).

Она также подчеркнула, что Венесуэла «никогда не предполагала стать 51-м штатом США».

Бывший президент Николас Мадуро с супругой был похищен и вывезен в США в ночь на 3 января, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. В настоящее время обязанности президента исполняет Родригес. До этого она занимала пост исполнительного вице-президента.

26 марта Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения. «На него подали в суд лишь за ничтожную часть тех преступлений, которые он совершил», – пояснял американский лидер.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её