Fox News: Трамп рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США
Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Об этом заявил журналист Fox News Джош Робертс после разговора с американским лидером.
«Только что поговорил по телефону с Трампом. Он сказал мне, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом», – написал Робертс в соцсети Х.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отвергла подобный сценарий. «Это никогда бы не было рассмотрено, потому что, если есть что-то, что есть у нас, венесуэльских мужчин и женщин, так это то, что мы любим нашу независимость», – заявила Родригес (цитата по CTV News).
Она также подчеркнула, что Венесуэла «никогда не предполагала стать 51-м штатом США».
Бывший президент Николас Мадуро с супругой был похищен и вывезен в США в ночь на 3 января, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. В настоящее время обязанности президента исполняет Родригес. До этого она занимала пост исполнительного вице-президента.
26 марта Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения. «На него подали в суд лишь за ничтожную часть тех преступлений, которые он совершил», – пояснял американский лидер.