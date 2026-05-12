МИД: инициатива Путина о встрече лидеров «ядерной пятерки» актуальна

«Мы в свое время предложили провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для дискуссии об общем будущем. Эта инициатива главы российского государства по-прежнему на столе», – сказал он на сессии «Россия и Центральная Азия в меняющейся глобальной среде» в рамках VI Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» в Геленджике (цитата по ТАСС).