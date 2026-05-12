В Оренбурге при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом
В Оренбурге при отражении атаки беспилотника поврежден дом, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.
Информация о пострадавших уточняется, добавил он. На место выехали все оперативные службы.
О беспилотной опасности в регионе Солнцев сообщил в 9:18 мск. Через полтора часа был введен режим воздушных ограничений – план «Ковер», и аэропорт Оренбурга временно перестал принимать и отправлять воздушные суда.
7 мая в результате атаки украинских беспилотников на Ржев повреждены три пятиэтажных дома. Обошлось без пострадавших. 350 жильцов, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы и размещены в местной гостинице.