Бывшая пресс-секретарь Зеленского внесена в базу «Миротворца»
Бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель добавили в базу экстремистского сайта «Миротворец», сообщил ТАСС.
Администраторы сайта обвинили Мендель в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины».
Ранее вышло интервью Мендель, которое она дала американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем она заявила, что Зеленский является «одним из самых больших препятствий на пути к миру».
По ее словам, на публике украинский лидер производит одно впечатление, однако вне камер ведет себя иначе. Также, по ее словам, Зеленский намерен затягивать конфликт на Украине ради потока денег.
Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на выборах до 2021 г.