Мелания Трамп не будет сопровождать мужа во время его поездки в Китай
Первая леди США Мелания Трамп не будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время его трехдневного государственного визита в Китай. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на офис первой леди.
«Первая леди Мелания Трамп в этот раз не путешествует», – заявил представитель ее офиса.
Трамп отправился в Китай 13 мая вместе с делегацией, в которую вошли члены администрации США, бизнесмены и родственники президента, включая сына Эрика Трампа и его супругу Лару Трамп. В составе делегации также госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Петер Хегсет и торговый представитель США Джеймисон Гир.
Во время предыдущего визита Трампа в Китай в 2017 г. Мелания сопровождала супруга.
11 мая Bloomberg писал, что Трамп пригласил главу Tesla Илона Маска, гендиректора Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать его во время визита в Китай.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита американского лидера в Китай обсудят двусторонние отношения. До этого китайский МИД сообщил, что Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка пройдет по приглашению Си.