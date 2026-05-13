Мелания Трамп не будет сопровождать мужа во время его поездки в Китай

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита американского лидера в Китай обсудят двусторонние отношения. До этого китайский МИД сообщил, что Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка пройдет по приглашению Си.