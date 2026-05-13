POSI1 041,6-0,55%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,47-0,09%
Политика

Мелания Трамп не будет сопровождать мужа во время его поездки в Китай

Первая леди США Мелания Трамп не будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время его трехдневного государственного визита в Китай. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на офис первой леди.

«Первая леди Мелания Трамп в этот раз не путешествует», – заявил представитель ее офиса.

Трамп отправился в Китай 13 мая вместе с делегацией, в которую вошли члены администрации США, бизнесмены и родственники президента, включая сына Эрика Трампа и его супругу Лару Трамп. В составе делегации также госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Петер Хегсет и торговый представитель США Джеймисон Гир.

Во время предыдущего визита Трампа в Китай в 2017 г. Мелания сопровождала супруга.

11 мая Bloomberg писал, что Трамп пригласил главу Tesla Илона Маска, гендиректора Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать его во время визита в Китай. 

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита американского лидера в Китай обсудят двусторонние отношения. До этого китайский МИД сообщил, что Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка пройдет по приглашению Си.

