Трамп опубликовал карту Венесуэлы в виде 51-го штата США
Президент США Дональд Трамп опубликовал в TruthSocial карту Венесуэлы в цветах американского флага.
«51-й штат», – подписал он изображение.
11 мая журналист Fox News Джош Робертс после разговора с Трампом заявил, что американский лидер всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подобный сценарий не приветствовала. По ее словам, «это никогда бы не было рассмотрено».
Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Мадуро обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. 26 марта Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.