Трамп опубликовал карту Венесуэлы в виде 51-го штата США

Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Мадуро обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. 26 марта Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.