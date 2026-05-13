Политика

Трамп опубликовал карту Венесуэлы в виде 51-го штата США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в TruthSocial карту Венесуэлы в цветах американского флага.

«51-й штат», – подписал он изображение.

11 мая журналист Fox News Джош Робертс после разговора с Трампом заявил, что американский лидер всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подобный сценарий не приветствовала. По ее словам, «это никогда бы не было рассмотрено».

Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Мадуро обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. 26 марта Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.

