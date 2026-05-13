Прокурор рассказал, что Ермак отправлял имена своих оппонентов гадалке
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отправлял имена своих политических оппонентов гадалке. Об этом сообщила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, показав фрагмент переписки, передает ТАСС.
Чиновник отправлял в чат с «Вероникой Феншуй» (настоящее имя гадалки – Вероника Аникиевич) имена руководителя САП Александра Клименко и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса, журналистов газеты «Украинская правда» Михаила Ткача и Севгиль Мусаевой, одного из владельцев газеты Томаша Фиалы, депутатов Верховной рады Ярослава Железняка, Алексея Гончаренко и Давида Арахамии.
«Вероника Феншуй» призвала Ермака действовать: «Или вы их, или они вас». Ермак добавил, что «готов на все», на что «Вероника Феншуй» посоветовала ему уехать из страны.
В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. По версии следствия, уехавший в Израиль Миндич руководил преступной организацией, которая за счет коррупционных схем в госкомпании «Энергоатом» отмывала деньги на сумму более $100 млн. Миндич стал участником и нынешнего скандала: вместе с Ермаком и бывшим министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым был сооснователем схемы по строительству элитной недвижимости. Ермака подозревают в легализации около 500 млн гривен, полученных преступным путем.
Associated Press писало, что расследование коррупционного дела в отношении бывшего руководителя офиса президента Украины ставит лидера республики Владимира Зеленского «в крайне неловкое» положение.