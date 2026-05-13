Прокурор рассказал, что Ермак отправлял имена своих оппонентов гадалке

В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. По версии следствия, уехавший в Израиль Миндич руководил преступной организацией, которая за счет коррупционных схем в госкомпании «Энергоатом» отмывала деньги на сумму более $100 млн. Миндич стал участником и нынешнего скандала: вместе с Ермаком и бывшим министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым был сооснователем схемы по строительству элитной недвижимости. Ермака подозревают в легализации около 500 млн гривен, полученных преступным путем.