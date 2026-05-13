AP: обвинения в адрес Ермака поставили Зеленского в неловкое положение
Расследование коррупционного дела в отношении бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака ставит лидера республики Владимира Зеленского «в крайне неловкое положение. Об этом пишет AP.
Агентство отмечает, что эндемическая коррупция является одним из препятствий на пути к вступлению Украины в Евросоюз. AP также обратило внимание, что сам Зеленский публично не комментировал заявление антикоррупционных ведомств насчет Ермака. Пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Литвин сказал, что расследование продолжается и «делать выводы рано».
Ермака подозревают в легализации около 500 млн гривен. Следствие полагает, что дело связано со строительством элитного объекта недвижимости под Киевом. На недвижимость и земельные участки под Киевом наложен арест. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжит рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Ермаку 13 мая в 12:00 мск.
В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. По версии следствия, уехавший в Израиль Миндич руководил преступной организацией, которая за счет коррупционных схем в госкомпании «Энергоатом» отмывала деньги на сумму более $100 млн. Миндич стал участником и нынешнего скандала: вместе с Ермаком и Чернышовым был сооснователем схемы по строительству элитной недвижимости.