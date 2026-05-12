Главная / Политика /

Суд на Украине отложил решение по мере пресечения Ермаку на 13 мая

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжит рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения бывшему руководителю офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку 13 мая в 12:00 мск. Об этом стало известно из трансляции, которую ведет из зала суда украинский телеканал «Общественное».

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о заключении Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере $4,1 млн.

В ходе заседания защита попросила дополнительное время для изучения материалов дела, после чего суд объявил перерыв.

Ермака подозревают в легализации около 500 млн гривен. По версии следствия, дело связано со строительством элитного объекта недвижимости под Киевом.

Ермак покинул пост главы офиса Зеленского 28 ноября 2025 г. Его отставка последовала после проведенных у него обысков сотрудниками НАБУ и САП.

