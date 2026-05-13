OZON4 268-1,6%CNY Бирж.10,818-0,29%IMOEX2 695,81+0,22%RTSI1 150,92+0,22%RGBI119,44-0,04%RGBITR782,13-0,01%
Пекин повысил уровень протокола при встрече Трампа

Китай повысил уровень дипломатического протокола при встрече президента США Дональда Трампа во время его визита в Пекин. Об этом сообщает BBC.

На летном поле Трампа встретил вице-председатель КНР Хань Чжэн, который входит в число высших китайских руководителей.

Как пишет BBC, такой шаг рассматривается как демонстрация уважения со стороны Пекина к американскому лидеру. Во время визита Трампа в Китай в 2017 г. его встречал чиновник более низкого ранга – тогдашний государственный советник Ян Цзечи.

Хань Чжэн также присутствовал на инаугурации Трампа в прошлом году, напоминает BBC.

Как писал CNN, Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином утром 14 мая. В Пекине к американскому президенту присоединились представители администрации США, а также крупного бизнеса.

Ожидается, что Трамп и председатель КНР заключат ряд новых торговых соглашений и обсудят планы по созданию американо-китайской торговой палаты и американо-китайской инвестиционной палаты.

