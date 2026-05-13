Около 1700 человек изолированы на лайнере во Франции из-за гастроэнтерита
Около 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ambition были изолированы после прибытия судна в Бордо на юго-западе Франции. Причиной стала возможная вспышка гастроэнтерита на борту, сообщает France 24.
Один 90-летний пассажир скончался, еще около 50 человек пожаловались на симптомы заболевания, включая рвоту и диарею. Французские органы здравоохранения временно запретили пассажирам покидать лайнер до завершения медицинских тестов.
Первоначально врачи подозревали вспышку норовируса, однако предварительные тесты не подтвердили эту версию. При этом власти не исключают пищевое отравление. Исследования продолжаются.
Региональные службы здравоохранения отдельно подчеркнули, что инцидент не связан со вспышкой хантавируса на нидерландском лайнере MV Hondius.
Судно Ambition вышло с Шетландских островов 6 мая, заходило в Белфаст, Ливерпуль и Брест, а затем прибыло в Бордо. Далее лайнер должен был отправиться в Испанию.
Вспышка редкого хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к масштабной международной эвакуации пассажиров и карантинным мерам сразу в нескольких странах в мае. Лайнер MV Hondius отправился из Аргентины в апреле. На борту находились 147 человек – 87 пассажиров и 60 членов экипажа. После выявления хантавируса несколько стран начали срочную эвакуацию своих граждан.