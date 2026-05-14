Рукопожатие Си Цзиньпина и Трампа длилось 14 секунд

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин не позволил президенту США Дональду Трампу перехватить инициативу во время приветствия в Пекине. Рукопожатие лидеров КНР и США длилось 14 секунд, обратило внимание «РИА Новости».

Выйдя из президентского лимузина, Трамп первым протянул руку, однако Си держал ладонь выше и располагал ее перпендикулярно земле. В ходе приветствия положение рук несколько раз менялось, при этом в определенный момент они оказались на одинаковом расстоянии от обоих лидеров.

Отмечается, что Трамп сопровождал рукопожатие жестами – похлопывал ладонь китайского лидера и произносил слова. Позднее он положил левую руку поверх руки Си, после чего лидеры завершили приветствие. В финале Трамп дополнительно коснулся локтя китайского председателя, прежде чем стороны разомкнули руки.

Трамп 14 мая прибыл в Пекине на двухдневные переговоры с Си.

Встреча лидеров 14 мая проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, в числе тем для разговора были торговое перемирие, война в Иране и разногласия по Тайваню. Встреча длилась более двух часов.

