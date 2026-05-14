Рукопожатие Си Цзиньпина и Трампа длилось 14 секунд

Встреча лидеров 14 мая проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, в числе тем для разговора были торговое перемирие, война в Иране и разногласия по Тайваню. Встреча длилась более двух часов.