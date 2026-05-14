Белый дом сообщил о позиции Китая по Ормузскому проливу
Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что Пекин выступает против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать плату за проход через него. Об этом сообщает Белый дом, передает The Guardian.
Согласно заявлению американской администрации, стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободных поставок энергоресурсов. Кроме того, стороны якобы вместе были за то, чтобы Иран никогда не смог обладать ядерным оружием.
В Белом доме также сообщили, что Си выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, чтобы в будущем снизить зависимость Китая от Ормузского пролива.
12 мая Fars со ссылкой на источник писал, что Иран не намерен вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения Вашингтоном «пяти условий укрепления доверия». По данным агентства, эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.
Источник Fars утверждает, что среди условий Ирана – прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских активов, компенсация ущерба, причиненного войной, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.