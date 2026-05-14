Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 220-0,04%CNY Бирж.10,801-0,14%IMOEX2 681,8-0,48%RTSI1 151,9-0,48%RGBI119,39-0,04%RGBITR782,04-0,01%
Главная / Политика /

Белый дом сообщил о позиции Китая по Ормузскому проливу

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что Пекин выступает против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать плату за проход через него. Об этом сообщает Белый дом, передает The Guardian.

Согласно заявлению американской администрации, стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободных поставок энергоресурсов. Кроме того, стороны якобы вместе были за то, чтобы Иран никогда не смог обладать ядерным оружием.

В Белом доме также сообщили, что Си выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, чтобы в будущем снизить зависимость Китая от Ормузского пролива.

12 мая Fars со ссылкой на источник писал, что Иран не намерен вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения Вашингтоном «пяти условий укрепления доверия». По данным агентства, эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.

Источник Fars утверждает, что среди условий Ирана – прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских активов, компенсация ущерба, причиненного войной, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её