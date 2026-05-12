Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров

25 марта 2026 г. газета The Times of Israel опубликовала 14 условий для прекращения войны с Ираном. Согласно требованиям США, Иран должен избавиться от ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего производства, атомные электростанции в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть демонтированы, Ормузский пролив станет открытым и будет функционировать как открытый морской коридор.