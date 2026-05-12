Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров
Иран не намерен вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения Вашингтоном «пяти условий укрепления доверия». Об этом сообщает Fars со ссылкой на источник.
По данным агентства, эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.
Источник Fars утверждает, что среди условий Ирана – прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских активов, компенсация ущерба, причиненного войной, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
По словам собеседника агентства, выполнение этих требований необходимо для создания «минимального уровня доверия» между сторонами. Как отмечает Fars, Тегеран также сообщил пакистанским посредникам, что морская блокада портов после объявления перемирия укрепила мнение иранских властей о том, что США «нельзя доверять».
Кроме того, по утверждению источника агентства, американское предложение из 14 пунктов в Тегеране сочли «полностью односторонним» и не учитывающим интересы Ирана.
25 марта 2026 г. газета The Times of Israel опубликовала 14 условий для прекращения войны с Ираном. Согласно требованиям США, Иран должен избавиться от ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего производства, атомные электростанции в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть демонтированы, Ормузский пролив станет открытым и будет функционировать как открытый морской коридор.
12 мая CNN писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.