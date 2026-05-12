CNN: Трамп может возобновить войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Об этом сообщает CNN.
«Последняя реакция Ирана, которую Трамп назвал "совершенно неприемлемой" и "глупой", заставила нескольких чиновников усомниться в готовности Тегерана занять серьезную переговорную позицию», – пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Как отмечает издание, Трамп недоволен закрытием Ормузского пролива и расколом в иранском руководстве, который мешает Ирану пойти на уступки в переговорах по ядерной программе. 21 апреля CNN писал, что в политическом руководстве Ирана могут быть разногласия. Речь идет о спикере парламента Мохаммаде Багере Галибафе, министре иностранных дел Аббасе Арагчи и Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Глава отдела по связям с общественностью в канцелярии президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи называл заявление о расколе «пропагандистской игрой врагов Ирана».
Источники CNN утверждают, что администрация Белого дома разделилась на два лагеря. Представители Пентагона выступают за более агрессивный подход к Ирану: военные выступают за нанесение точечных ударов, «чтобы заставить иранцев сесть за стол переговоров». Другие представители администрации настаивают на продолжении дипломатического урегулирования вопроса.
25 марта 2026 г. газета The Times of Israel опубликовала 14 условий для прекращения войны с Ираном. Согласно требованиям США, Иран должен избавиться от ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего производства, атомные электростанции в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть демонтированы, Ормузский пролив станет открытым и будет функционировать как открытый морской коридор.
8 апреля 2026 г. при сотрудничестве Пакистана Иран и США заключили двухнедельное перемирие. Однако США продолжают блокировать Ормузский пролив, а Иран атакует коммерческие суда, которые пытаются пройти без разрешения Тегерана.
11 мая Трамп раскритиковал условия мира, выдвинутые иранской стороной. Как считает президент США, режим прекращения огня с Ираном «находится на искусственном жизнеобеспечении».