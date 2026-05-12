CNN: Трамп может возобновить войну с Ираном

Как отмечает издание, Трамп недоволен закрытием Ормузского пролива и расколом в иранском руководстве, который мешает Ирану пойти на уступки в переговорах по ядерной программе. 21 апреля CNN писал, что в политическом руководстве Ирана могут быть разногласия. Речь идет о спикере парламента Мохаммаде Багере Галибафе, министре иностранных дел Аббасе Арагчи и Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Глава отдела по связям с общественностью в канцелярии президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи называл заявление о расколе «пропагандистской игрой врагов Ирана».