Трамп: перемирие с Ираном находится на «искусственном жизнеобеспечении»
Режим прекращения огня с Ираном «находится на искусственном жизнеобеспечении» после получения нового предложения Тегерана по ядерной сделке, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп резко раскритиковал документ, направленный иранской стороной, назвав его «невероятно слабым» и «куском мусора». «Я бы сказал, что перемирие находится на мощной системе жизнеобеспечения, когда врач заходит и говорит: «У вашего близкого примерно 1% шансов выжить», – заявил американский лидер (цитата по Fox News).
По словам Трампа, Иран ранее соглашался на вывоз обогащенного урана с объекта, который, как утверждает Вашингтон, был уничтожен ударами США, но затем отказался включать это обязательство в письменное предложение. «Они соглашаются с нами, а потом забирают свои слова обратно», – сказал президент США.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон не примет никакого соглашения, которое позволит Ирану сохранить возможность создания ядерного оружия. «План очень простой. Иран не может иметь ядерное оружие и не будет его иметь», – заявил он.
10 мая Трамп раскритиковал ответ иранской стороны на американские предложения по завершению конфликта, назвав его совершенно неприемлемым.
Агентство IRNA, ссылаясь на источник, сообщило, что Тегеран официально передал пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США о прекращении конфликта. По словам собеседника, переговоры сейчас сосредоточены только на остановке боевых действий в регионе.
Вашингтон предложил Ирану план из 14 пунктов. По условиям США, Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и остановить обогащение урана на 12 лет. Также Иран должен передать около 440 кг урана, обогащенного до 60%. В ответ США постепенно снимут санкции, разблокируют замороженные иранские активы на миллиарды долларов и прекратят морскую блокаду портов Ирана.