Трамп: никто в Голливуде не смог бы сыграть в кино Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Голливуде не смогли бы найти актера, способного сыграть председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом американский лидер сказал в интервью Fox News.
«Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он», – заявил Трамп.
Президент США также обратил внимание на внешность китайского лидера и его высокий рост.
13 мая Трамп прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая поездка американского лидера в КНР за девять лет – предыдущий визит состоялся в 2017 г. во время его первого президентского срока.
14 мая в Пекине прошли переговоры Трампа и Си Цзиньпина. По итогам встречи президент США назвал день фантастическим, а сами переговоры охарактеризовал как «чрезвычайно позитивные и продуктивные». Трамп также пригласил Си посетить США с ответным визитом в конце сентября.
Председатель КНР после встречи заявил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки. Он подчеркнул, что «и Китай, и США выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации». Поэтому, по его мнению, две страны должны быть партнерами, а не соперниками.