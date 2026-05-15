RTKM52,97-0,3%CNY Бирж.10,708-0,56%IMOEX2 654,92-0,15%RTSI1 143,53-0,15%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,47+0,09%
Главная / Политика /

Трамп: никто в Голливуде не смог бы сыграть в кино Си Цзиньпина

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Голливуде не смогли бы найти актера, способного сыграть председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом американский лидер сказал в интервью Fox News.

«Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он», – заявил Трамп.

Президент США также обратил внимание на внешность китайского лидера и его высокий рост.

Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в конце сентября

Политика / Международные новости

13 мая Трамп прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая поездка американского лидера в КНР за девять лет – предыдущий визит состоялся в 2017 г. во время его первого президентского срока.

14 мая в Пекине прошли переговоры Трампа и Си Цзиньпина. По итогам встречи президент США назвал день фантастическим, а сами переговоры охарактеризовал как «чрезвычайно позитивные и продуктивные». Трамп также пригласил Си посетить США с ответным визитом в конце сентября.

Председатель КНР после встречи заявил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки. Он подчеркнул, что «и Китай, и США выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации». Поэтому, по его мнению, две страны должны быть партнерами, а не соперниками.

