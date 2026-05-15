Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,709-0,55%USBN0,126-1,86%CHKZ16 750+1,52%IMOEX2 654,68-0,16%RTSI1 143,42-0,16%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,47+0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: ВВП России в марте прибавил 1,8%

Ведомости

ВВП России в марте вырос на 1,8%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.

«Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание», – сказал он.

Минэк в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития сообщал, что по итогам текущего года ВВП России останется в положительной зоне – его рост составит 0,4%. В предыдущем варианте сценарных условий, опубликованном в сентябре 2025 г., прогноз был существенно выше – 1,3%. Банк России в апреле сохранил свой прогноз в более оптимистичном диапазоне – 0,5–1,5%.

В середине апреля Путин заявил, что в первые два месяца 2026 г. ВВП упал на 1,8% и это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г., а в феврале – на один меньше. Он признал при этом, что не только это определяет деловую, инвестиционную активность.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте