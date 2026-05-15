Путин: ВВП России в марте прибавил 1,8%
ВВП России в марте вырос на 1,8%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.
«Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание», – сказал он.
Минэк в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития сообщал, что по итогам текущего года ВВП России останется в положительной зоне – его рост составит 0,4%. В предыдущем варианте сценарных условий, опубликованном в сентябре 2025 г., прогноз был существенно выше – 1,3%. Банк России в апреле сохранил свой прогноз в более оптимистичном диапазоне – 0,5–1,5%.
В середине апреля Путин заявил, что в первые два месяца 2026 г. ВВП упал на 1,8% и это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г., а в феврале – на один меньше. Он признал при этом, что не только это определяет деловую, инвестиционную активность.