Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника
В период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей. Кроме того, российские силы ПВО ликвидировали беспилотники над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваторией Черного моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток силы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на столицу.
По данным Минобороны, с 23:00 до 07:00 мск российские средства ПВО сбили и перехватили 355 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.