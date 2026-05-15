Собянин: сбиты семь БПЛА на подлете к Москве

Минобороны сообщило, что с 23:00 до 07:00 мск российские средства ПВО сбили и перехватили 355 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над Азовским и Каспийским морями.