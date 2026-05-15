Трамп заявил, что война с Ираном закончена на 70-75%

Трамп прибыл в Китай 13 мая. 14 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было». Переговоры он охарактеризовал как чрезвычайно позитивные и продуктивные.