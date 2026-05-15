Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,707-0,57%VEON-RX64,1-1,99%CHKZ16 750+1,52%IMOEX2 653,07-0,22%RTSI1 142,73-0,22%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,44+0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что война с Ираном закончена на 70-75%

Ведомости

Операция США против Ирана еще не завершена, Вашингтон намерен продолжить военные действия. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета по пути из Пекина, видеозапись опубликовал Белый дом.

По словам Трампа, американская сторона осуществила задуманное на 70-75%. «Мы не доделали все до конца. Мы вернемся и доделаем остальное», – подчеркнул он.

Трамп прибыл в Китай 13 мая. 14 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было». Переговоры он охарактеризовал как чрезвычайно позитивные и продуктивные.

Американский лидер также пригласил Си посетить США с ответным визитом в конце сентября. В интервью Fox News Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить десятки соглашений по итогам его визита в Китай.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте