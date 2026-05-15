Трамп заявил, что война с Ираном закончена на 70-75%
Операция США против Ирана еще не завершена, Вашингтон намерен продолжить военные действия. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета по пути из Пекина, видеозапись опубликовал Белый дом.
По словам Трампа, американская сторона осуществила задуманное на 70-75%. «Мы не доделали все до конца. Мы вернемся и доделаем остальное», – подчеркнул он.
Трамп прибыл в Китай 13 мая. 14 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было». Переговоры он охарактеризовал как чрезвычайно позитивные и продуктивные.
Американский лидер также пригласил Си посетить США с ответным визитом в конце сентября. В интервью Fox News Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить десятки соглашений по итогам его визита в Китай.