Ирак экспортировал 10 млн баррелей нефти через Ормузский пролив в апреле
Экспорт нефти через Ормузский пролив в апреле составил всего 10 млн баррелей. До начала войны в Иране этот показатель достигал около 93 млн баррелей ежемесячно. Об этом сообщил новый министр нефти Ирака Басим Мохаммед на пресс-конференции 16 мая, пишет Al Arabiya. Закрытие пролива из-за военного конфликта привело к резкому росту цен на нефть.
По словам министра, нынешний уровень экспорта остается низким и напрямую зависит от прибытия танкеров, которые не заходят в пролив из-за проблем со страхованием. Сейчас Ирак добывает 1,4 млн баррелей в сутки. При этом экспорт по нефтепроводу Киркук – Джейхан возобновился в марте после договоренностей Багдада с правительством Курдистана. Сейчас через турецкий порт Джейхан экспортируется 200 000 баррелей, и в планах увеличить эту цифру до 500 000.
Багдад также ведет переговоры с Анкарой о новом соглашении, которое охватит проекты по добыче и переработке нефти, расширяя предыдущие договоренности, ограниченные лишь экспортом сырья. Кроме того, Ирак обсуждает с американскими компаниями Chevron, ExxonMobil и Halliburton разработку нефтегазовых месторождений. Мохаммед призвал эти фирмы как можно скорее подписать контракты, чтобы обеспечить значительные поступления в бюджет страны.
Министр подчеркнул, что Ирак намерен вести диалог с ОПЕК для увеличения добычи и экспортных мощностей, ставя цель достичь 5 млн баррелей в сутки. Как пишет Al Arabiya со ссылкой на Reuters, Багдад не планирует выходить из ОПЕК или ОПЕК+, поддерживая сильную организацию для стабильных и приемлемых цен на нефть – особенно на фоне выхода ОАЭ из группы.
Как сообщал Bloomberg, добыча нефти странами ОПЕК в апреле сократилась на 420 000 баррелей в сутки, достигнув минимального уровня с 1990 г.
Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщило эмиратское информационное госагентство WAM, решение о выходе из картеля продиктовано пересмотром производственной политики страны, анализом текущих и перспективных мощностей, а также национальными интересами Эмиратов. Особо отмечалось, что на решение повлияли «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе».