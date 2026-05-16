Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,618-0,87%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Главная / Политика /

Ирак экспортировал 10 млн баррелей нефти через Ормузский пролив в апреле

Ведомости

Экспорт нефти через Ормузский пролив в апреле составил всего 10 млн баррелей. До начала войны в Иране этот показатель достигал около 93 млн баррелей ежемесячно. Об этом сообщил новый министр нефти Ирака Басим Мохаммед на пресс-конференции 16 мая, пишет Al Arabiya. Закрытие пролива из-за военного конфликта привело к резкому росту цен на нефть.

По словам министра, нынешний уровень экспорта остается низким и напрямую зависит от прибытия танкеров, которые не заходят в пролив из-за проблем со страхованием. Сейчас Ирак добывает 1,4 млн баррелей в сутки. При этом экспорт по нефтепроводу Киркук – Джейхан возобновился в марте после договоренностей Багдада с правительством Курдистана. Сейчас через турецкий порт Джейхан экспортируется 200 000 баррелей, и в планах увеличить эту цифру до 500 000.

Багдад также ведет переговоры с Анкарой о новом соглашении, которое охватит проекты по добыче и переработке нефти, расширяя предыдущие договоренности, ограниченные лишь экспортом сырья. Кроме того, Ирак обсуждает с американскими компаниями Chevron, ExxonMobil и Halliburton разработку нефтегазовых месторождений. Мохаммед призвал эти фирмы как можно скорее подписать контракты, чтобы обеспечить значительные поступления в бюджет страны.

Министр подчеркнул, что Ирак намерен вести диалог с ОПЕК для увеличения добычи и экспортных мощностей, ставя цель достичь 5 млн баррелей в сутки. Как пишет Al Arabiya со ссылкой на Reuters, Багдад не планирует выходить из ОПЕК или ОПЕК+, поддерживая сильную организацию для стабильных и приемлемых цен на нефть – особенно на фоне выхода ОАЭ из группы.

Как сообщал Bloomberg, добыча нефти странами ОПЕК в апреле сократилась на 420 000 баррелей в сутки, достигнув минимального уровня с 1990 г.

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщило эмиратское информационное госагентство WAM, решение о выходе из картеля продиктовано пересмотром производственной политики страны, анализом текущих и перспективных мощностей, а также национальными интересами Эмиратов. Особо отмечалось, что на решение повлияли «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте