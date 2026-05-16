В турецком Самсуне упал беспилотник
Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун, повредив два здания. Об этом пишет Sozcu.
Инцидент произошел в районе Илкадым. Жители квартала проснулись от сильного взрыва, после чего обнаружили на улице разбившийся дрон.
На место прибыли полиция, пожарные и медики. По данным газеты, в ходе предварительного осмотра было установлено, что упавший объект являлся беспилотником с размахом крыла и длиной хвоста около 1 м.
Полиция начала расследование, чтобы установить, кому принадлежал беспилотник и с какой целью он был запущен.
Позднее Clash Report сообщило, что это был украинский беспилотник-приманка «Майя». Дрон мог сбиться с курса во время удара по Крыму или Краснодарскому краю.
В марте на территории Латвии обнаружен беспилотник, который, по предварительным данным, принадлежит Украине. Похожий инцидент произошел 24 марта в Литве – обломки беспилотника были обнаружены в Варенском районе. Позже премьер-министр страны Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским.