CNY Бирж.10,618-0,87%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
В турецком Самсуне упал беспилотник

Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун, повредив два здания. Об этом пишет Sozcu.

Инцидент произошел в районе Илкадым. Жители квартала проснулись от сильного взрыва, после чего обнаружили на улице разбившийся дрон.

На место прибыли полиция, пожарные и медики. По данным газеты, в ходе предварительного осмотра было установлено, что упавший объект являлся беспилотником с размахом крыла и длиной хвоста около 1 м.

Полиция начала расследование, чтобы установить, кому принадлежал беспилотник и с какой целью он был запущен.

Позднее Clash Report сообщило, что это был украинский беспилотник-приманка «Майя». Дрон мог сбиться с курса во время удара по Крыму или Краснодарскому краю.

В марте на территории Латвии обнаружен беспилотник, который, по предварительным данным, принадлежит Украине. Похожий инцидент произошел 24 марта в Литве – обломки беспилотника были обнаружены в Варенском районе. Позже премьер-министр страны Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским.

