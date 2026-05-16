В Mercedes-Benz заявили о готовности производить оборонную продукцию
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group готов перейти к производству оборонной продукции, если это будет иметь «коммерческий смысл». Соответствующее заявление сделал руководитель компании Ола Каллениус в интервью The Wall Street Journal.
Каллениус отметил, что мир стал более непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свою обороноспособность. «Если мы сможем сыграть в этом позитивную роль, мы будем готовы это сделать», – сказал топ-менеджер.
В апреле The Wall Street Journal со ссылкой на данные правительства ФРГ писала, что в немецкой обрабатывающей промышленности ежемесячно, включая когда-то лидировавший автомобилестроительный, теряется около 15 000 рабочих мест. Финансовые показатели крупнейших автоконцернов также демонстрируют негативную динамику: прибыль Mercedes-Benz за 2025 г. сократилась на 49%, а Volkswagen – на 44%. Более того, второй по величине автопроизводитель в мире анонсировал масштабное сокращение персонала – 50 000 рабочих мест к 2030 г.
14 мая Spiegel сообщил, что европейский производитель военной техники KNDS рассматривает возможность покупки заводов Mercedes и Volkswagen в Германии. На предприятии Mercedes в Людвигсфельде и заводе Volkswagen в Оснабрюке вместо гражданских автомобилей планируется организовать выпуск бронетехники.